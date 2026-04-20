В Украине внедряют единые подходы к оценке состояния киберзащиты

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что утвердила Методические рекомендации, которые предоставляют субъектам обеспечения кибербезопасности возможность эффективно измерять уровень собственной киберзащиты.

Приказом от 16 апреля 2026 года № 285 утвержден комплекс документов, регулирующих процессы оценки состояния киберзащиты:

методические рекомендации по проведению самооценки текущего состояния киберзащиты;

методические рекомендации по проведению внешней оценки текущего состояния киберзащиты;

методические рекомендации по составлению отчета о результатах оценки;

форма отчета о результатах оценки.

«Этот приказ стал еще одним шагом во внедрении новых нормативно-правовых механизмов. Фундамент изменений был заложен Законом Украины № 4336-ІХ, который ввел само понятие “оценка состояния киберзащиты”, а последующее постановление Кабинета Министров Украины № 1799 от 31 декабря 2025 года определило общий порядок и основные подходы к такой оценке. Приказ № 285 детализирует эти нормы, предоставляя специалистам инструментарий для выполнения требований правительства и закона», — говорится в заявлении.

В Госспецсвязи отметили, что новая методология превращает оценивание в прозрачную процедуру благодаря использованию математического аппарата. Состояние киберзащиты рассчитывается по формуле средневзвешенного значения по шести ключевым функциям: управление, идентификация, защита, выявление, реагирование и восстановление. Каждая функция имеет свой весовой коэффициент.

Наибольший вес получили функции «защита» и «выявление», что подчеркивает их приоритетность для устойчивости систем. Кроме того, для комплексного анализа применяются Критерии оценки соответствия требованиям законодательства в сфере киберзащиты, которые позволяют оценить состояние кадрового обеспечения, осведомленность персонала, качество планирования защиты и готовность к реагированию на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы.

Важной инновацией является внедрение принципа критического звена: если хотя бы по одной из базовых функций показатель соответствия составляет менее 20%, общее состояние киберзащиты объекта автоматически признается «критическим». Это не позволяет скрыть серьезные уязвимости за общими высокими баллами.

Также вводится пятиуровневая шкала зрелости (от 0 до 4). Оценивается не только фактическая реализация мер, но и качество их документирования и интеграция в рабочие процессы.

Отдельное внимание уделено отчетности. Результатом любой оценки является подробный отчет, который содержит не только итоговые показатели, но и рекомендации и все материалы, собранные в ходе оценки. Утверждение единой формы отчета и инструкций по ее заполнению позволяет унифицировать представление информации, значительно упрощая процесс для субъектов оценки.

«Теперь органы государственной власти и операторы критической инфраструктуры имеют четкий алгоритм: как оценить свое состояние киберзащиты, как задокументировать результаты и какие шаги предпринять для повышения уровня киберзащиты», — добавили в ведомстве.

