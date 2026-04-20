В Україні впроваджують універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в країні вперше впроваджують універсальну наземну станцію для керування оптоволоконними дронами. Нове рішення має замінити десятки різних систем і спростити роботу операторів на фронті.

«Сьогодні дрони на оптоволокні — один із ключових елементів ураження ворога. Вони працюють під дією РЕБів і допомагають знищувати цілі на дистанціях, де інші рішення втрачають ефективність.

Проте для кожного оператора, який працює з оптоволоконними дронами, є проблема — «зоопарк» наземних станцій керування для запуску БпЛА. На фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками. Саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3–5 різних зразків. Це створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань», - сказав він.

За його словами, над вирішенням цієї критичної для фронту проблеми разом із виробниками кілька місяців працював радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко.

«Сьогодні є два типи наземних станцій для оптоволоконних дронів — аналогові та цифрові.

Найпоширеніші — аналогові, і саме на них зараз тримається основна робота підрозділів.

Сьогодні вже сформовані єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій, і маємо прототип, максимально наближений до серійного виробництва. Цього тижня передаємо станції в підрозділи для бойового тестування», - заявив він.

Федоров додав, що наступним етапом будуть цифрові системи керування на оптоволокні та масштабування єдиного уніфікованого рішення по всій лінії фронту.

«Наша мета — сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів. За завданням Президента знищуємо ворога в усіх доменах: на землі, в повітрі та в економіці. Для цього системно прибираємо бар’єри і даємо військовим інструменти, що працюють на результат», - додав він.

