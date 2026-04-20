В Украине внедряют универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов

17:00, 20 апреля 2026
Михаил Федоров подчеркнул, что следующим этапом станут цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.
В Украине внедряют универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в стране впервые внедряют универсальную наземную станцию для управления оптоволоконными дронами. Новое решение должно заменить десятки различных систем и упростить работу операторов на фронте.

«Сегодня дроны на оптоволокне — один из ключевых элементов поражения противника. Они работают под воздействием РЭБ и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность.

Однако для каждого оператора, работающего с оптоволоконными дронами, существует проблема — “зоопарк” наземных станций управления для запуска БпЛА. На фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому при выходе на позиции операторы вынуждены брать с собой 3–5 разных образцов. Это создает лишнюю нагрузку и уменьшает время на выполнение боевых задач», — сказал он.

По его словам, над решением этой критически важной для фронта проблемы вместе с производителями несколько месяцев работал советник по эффективности БпЛА Сергей Стерненко.

«Сегодня есть два типа наземных станций для оптоволоконных дронов — аналоговые и цифровые.

Наиболее распространенные — аналоговые, и именно на них сейчас держится основная работа подразделений.

Сегодня уже сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, и у нас есть прототип, максимально приближенный к серийному производству. На этой неделе передаем станции в подразделения для боевого тестирования», — заявил он.

Федоров добавил, что следующим этапом станут цифровые системы управления на оптоволокне и масштабирование единого унифицированного решения по всей линии фронта.

«Наша цель — сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и устраняет лишнюю сложность в работе подразделений. По задаче Президента уничтожаем противника во всех доменах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно устраняем барьеры и даем военным инструменты, которые работают на результат», — добавил он.

