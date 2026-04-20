Зеленський утворив Міжвідомчу комісію з питань військово-промислової політики та оборонних технологій

Міжвідомча комісія буде робочим органом Ради національної безпеки і оборони.

Фото: armyinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 321/2026 про утворення Міжвідомчої комісії з питань військово-промислової політики та оборонних технологій.

Документом затверджено Положення про роботу нового органу. Комісія визначена як робочий орган Ради національної безпеки і оборони Україн

Згідно з Положенням, сновними завданнями Комісії є підготовка пропозицій щодо:

визначення концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій;

підвищення ефективності державного регулювання діяльності у сфері розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки;

удосконалення координації діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації науково-технічної, інноваційної та інвестиційної політики у сфері розроблення, виробництва, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки;

проєктів нормативно-правових актів, концепцій, міжнародних договорів України з питань військово-промислової політики, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій;

підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади із розроблення та організації виконання державних цільових програм у сфері створення та впровадження новітніх зразків озброєння і військової техніки, а також заходів зі збереження та нарощування виробничих потужностей суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, розвитку оборонних технологій та створення умов для їх трансферу;

забезпечення узгодженості та ефективності здійснення заходів міжнародного військово-промислового співробітництва, зокрема щодо створення спільних підприємств, проведення досліджень, локалізації виробництва;

вирішення проблемних питань реалізації військово-промислової політики, виконання спільних з міжнародними партнерами проєктів у зазначеній сфері, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та оборонних технологій.

Указом передбачено, що Головою Комісії є за посадою перший заступник або заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання оборонно-промислового комплексу і військово-промислової політики. Голова Комісії призначається Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Заступником голови Комісії є за посадою перший заступник або заступник Міністра оборони України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання оборонно-промислового комплексу і військово-промислової політики.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.