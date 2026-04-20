  В Украине

Зеленский создал Межведомственную комиссию по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий

17:04, 20 апреля 2026
Межведомственная комиссия будет рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны.
Фото: armyinform
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 321/2026 об образовании Межведомственной комиссии по вопросам военно-промышленной политики и оборонных технологий.

Документом утверждено Положение о работе нового органа. Комиссия определена как рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно Положению, основными задачами Комиссии является подготовка предложений относительно:

  • определения концептуальных основ, приоритетных направлений и решений по вопросам военно-промышленной политики, реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и оборонных технологий;
  • повышения эффективности государственного регулирования деятельности в сфере разработки, производства, модернизации и ремонта вооружения и военной техники;
  • совершенствования координации деятельности органов исполнительной власти по реализации научно-технической, инновационной и инвестиционной политики в сфере разработки, производства, модернизации и ремонта вооружения и военной техники;
  • проектов нормативно-правовых актов, концепций, международных договоров Украины по вопросам военно-промышленной политики, реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и оборонных технологий;
  • повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по разработке и организации выполнения государственных целевых программ в сфере создания и внедрения новейших образцов вооружения и военной техники, а также мероприятий по сохранению и наращиванию производственных мощностей субъектов хозяйствования оборонно-промышленного комплекса, развитию оборонных технологий и созданию условий для их трансфера;
  • обеспечения согласованности и эффективности осуществления мероприятий международного военно-промышленного сотрудничества, в частности по созданию совместных предприятий, проведению исследований, локализации производства;
  • решения проблемных вопросов реализации военно-промышленной политики, выполнения совместных с международными партнерами проектов в указанной сфере, реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и оборонных технологий.

Указом предусмотрено, что председателем Комиссии является по должности первый заместитель или заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, к компетенции которого согласно распределению полномочий отнесены вопросы оборонно-промышленного комплекса и военно-промышленной политики. Председатель Комиссии назначается Президентом Украины по представлению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Заместителем председателя Комиссии является по должности первый заместитель или заместитель Министра обороны Украины, к компетенции которого согласно распределению полномочий отнесены вопросы оборонно-промышленного комплекса и военно-промышленной политики.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

указ Владимир Зеленский

