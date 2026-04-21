У Святошинському районі Києва нетверезий чоловік розгулював з предметом, схожим на пістолет

Очевидці повідомили про підозрілу поведінку, після чого патрульні провели затримання.

У Києві патрульні затримали чоловіка, який перебував на вулиці з предметом, схожим на пістолет. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Інцидент стався у Святошинському районі столиці. Небайдужі громадяни повідомили поліції про чоловіка, який, за їхніми словами, поводився агресивно та перебував у стані сп’яніння, тримаючи в руках предмет, схожий на зброю.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, який відповідав опису. Його затримали на місці.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, зовні схожий на пістолет.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження виявленого предмета.

