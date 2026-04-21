В Святошинском районе Киева нетрезвый мужчина разгуливал с предметом, похожим на пистолет

Очевидцы сообщили о подозрительном поведении, после чего патрульные произвели задержание.

В Киеве патрульные задержали мужчину, который находился на улице с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Неравнодушные граждане сообщили полиции о мужчине, который, по их словам, вел себя агрессивно и находился в состоянии опьянения, держа в руках предмет, похожий на оружие.

Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину, который соответствовал описанию. Его задержали на месте.

Во время поверхностной проверки у него обнаружили предмет, внешне похожий на пистолет.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и происхождение обнаруженного предмета.

