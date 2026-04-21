Які обмеження права на нарахування податкової знижки — відповідь ДПС

Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річної заробітної плати — ДПС.

Фото: dp.tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області пояснило, які обмеження права на нарахування податкової знижки.

У відомстві підкреслили, що податкова знижка може бути надана фізичній особі – виключно резиденту, який має РНОКПП, а також резиденту – фізичній особі, яка відмовилась від прийняття РНОКПП та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річної заробітної плати, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ (крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 ПКУ).

У разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, податкова знижка не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Правом на нарахування податкової знижки фізична особа – платник податку може скористатися лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. Нагадуємо, що Декларація на право отримання податкової знижки за 2025 рік подається по 31 грудня (включно) 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.