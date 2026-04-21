  1. В Украине

Какие ограничения права на начисление налоговой скидки — ответ ГНС

08:12, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Общая сумма налоговой скидки не может превышать сумму годовой заработной платы — ГНС.
Фото: dp.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области объяснило, какие ограничения права на начисление налоговой скидки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что налоговая скидка может быть предоставлена физическому лицу – исключительно резиденту, который имеет РНУКПН, а также резиденту – физическому лицу, которое отказалось от принятия РНУКПН и официально сообщило об этом в соответствующий контролирующий орган и имеет об этом отметку в паспорте.

Общая сумма налоговой скидки не может превышать сумму годовой заработной платы, уменьшенную с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ (кроме случая, определенного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 НКУ).

В случае включения в налоговую скидку расходов, предусмотренных п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 НКУ, налоговая скидка не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Правом на начисление налоговой скидки физическое лицо – налогоплательщик может воспользоваться только по результатам отчетного налогового года. Такое право не продлевается и не переносится на следующий год, если гражданин не воспользовался своим правом в установленный срок. Напоминаем, что Декларация на право получения налоговой скидки за 2025 год подается по 31 декабря (включительно) 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

КАС ВС сделал вывод, что несоответствие занимаемой должности должно быть не просто субъективным решением руководителя, а документально подтвержденным фактом.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

Мошенничество через «OLX» не отменяет кредит: позиция Верховного Суда относительно подписи одноразовым идентификатором

ВС подтвердил, что кредитный договор, подписанный смс-кодом, является действительным, а недоказанное мошенничество не является основанием для его отмены.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]