Какие ограничения права на начисление налоговой скидки — ответ ГНС

Общая сумма налоговой скидки не может превышать сумму годовой заработной платы — ГНС.

Фото: dp.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области объяснило, какие ограничения права на начисление налоговой скидки.

В ведомстве подчеркнули, что налоговая скидка может быть предоставлена физическому лицу – исключительно резиденту, который имеет РНУКПН, а также резиденту – физическому лицу, которое отказалось от принятия РНУКПН и официально сообщило об этом в соответствующий контролирующий орган и имеет об этом отметку в паспорте.

Общая сумма налоговой скидки не может превышать сумму годовой заработной платы, уменьшенную с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ (кроме случая, определенного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 НКУ).

В случае включения в налоговую скидку расходов, предусмотренных п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 НКУ, налоговая скидка не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Правом на начисление налоговой скидки физическое лицо – налогоплательщик может воспользоваться только по результатам отчетного налогового года. Такое право не продлевается и не переносится на следующий год, если гражданин не воспользовался своим правом в установленный срок. Напоминаем, что Декларация на право получения налоговой скидки за 2025 год подается по 31 декабря (включительно) 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.