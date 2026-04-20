Експосадовиця Херсонської ОВА отримала 7 років позбавлення волі за розкрадання 7,7 млн гривень на пошкоджених війною об’єктах

20:58, 20 квітня 2026
Експосадовицю Херсонської ОВА та представників приватної компанії визнано винними у заволодінні коштами під час обстеження 107 об’єктів інфраструктури.
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишній очільниці одного з департаментів Херсонської ОВА, власниці та директору приватної компанії у справі про заволодіння 7,7 млн грн державних коштів. Про це повідомили у САП та НАБУ.

Суд визнав обвинувачених винними у заволодінні бюджетними коштами під час надання послуг з технічного обстеження об’єктів у Херсонській області, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ.

Колишню посадовицю визнано винною за низкою статей Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді 7 років і 2 місяців позбавлення волі.

Власницю приватної компанії засуджено до 7 років і 1 місяця позбавлення волі, а директора цієї компанії — до 7 років ув’язнення.

У всіх засуджених конфісковано належне їм майно. Також їх позбавлено права обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, строком на два роки.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту проголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, колишня очільниця департаменту діяла у змові з представниками приватної компанії та організувала схему заволодіння коштами під час виконання договору з обстеження технічного стану 107 об’єктів соціальної інфраструктури.

Встановлено, що вартість виконаних робіт була завищена більш ніж у 15 разів. У результаті з резервного фонду Кабінету Міністрів України було безпідставно перераховано 7,7 млн грн, якими й заволоділи учасники схеми.

Стрічка новин

