Бывшая чиновница Херсонской ОГА получила 7 лет лишения свободы за хищение 7,7 млн гривен на поврежденных войной объектах

Бывшую чиновницу Херсонской ОГА и представителей частной компании признали виновными в присвоении средств во время обследования 107 объектов инфраструктуры.

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшей руководительнице одного из департаментов Херсонской ОГА, владелице и директору частной компании по делу о завладении 7,7 млн грн государственных средств. Об этом сообщили в САП и НАБУ.

Суд признал обвиняемых виновными в присвоении бюджетных средств во время оказания услуг по техническому обследованию объектов в Херсонской области, поврежденных в результате военной агрессии РФ.

Бывшая чиновница признана виновной по ряду статей Уголовного кодекса Украины и приговорена к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Владелица частной компании приговорена к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, а директор этой компании — к 7 годам лишения свободы.

У всех осужденных конфисковано принадлежащее им имущество. Также они лишены права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на два года.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней с момента оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

По данным следствия, бывшая руководительница департамента действовала в сговоре с представителями частной компании и организовала схему незаконного присвоения средств при выполнении договора по обследованию технического состояния 107 объектов социальной инфраструктуры.

Установлено, что стоимость выполненных работ была завышена более чем в 15 раз. В результате из резервного фонда Кабинета Министров Украины было безосновательно перечислено 7,7 млн грн, которыми и завладели участники схемы.

