Уряд провів кадрові зміни у МЗС, Мінфіні та Національній соціальній сервісній службі
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо кадрових змін у кількох центральних органах виконавчої влади.
Зокрема:
Антону Демьохіну звільнено з посади заступника Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Юрія Генсіцького звільнено з посади заступника Голови Національної соціальної сервісної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Водночас уряд ухвалив низку нових призначень:
Заступником Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Андрія Дронюка.
Державним секретарем Міністерства фінансів України призначено Лесю Іванищук.
Заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України стала Юлія Шигорева.
