Уряд провів кадрові зміни у МЗС, Мінфіні та Національній соціальній сервісній службі

Кабмін ухвалив рішення про звільнення двох посадовців та призначення нових заступників керівників у державних структурах.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо кадрових змін у кількох центральних органах виконавчої влади.

Зокрема:

Антону Демьохіну звільнено з посади заступника Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Юрія Генсіцького звільнено з посади заступника Голови Національної соціальної сервісної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Водночас уряд ухвалив низку нових призначень:

Заступником Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Андрія Дронюка.

Державним секретарем Міністерства фінансів України призначено Лесю Іванищук.

Заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України стала Юлія Шигорева.

