Правительство провело кадровые изменения в МИД, Минфине и Национальной службе социального обслуживания
Кабинет Министров Украины принял решение о кадровых изменениях в нескольких центральных органах исполнительной власти.
В частности:
Антон Демёхин освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Юрий Генсицкий освобожден от должности заместителя председателя Национальной социальной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
В то же время правительство утвердило ряд новых назначений:
Заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначен Андрей Дронюк.
Государственным секретарем Министерства финансов Украины назначена Леся Иванищук.
Заместителем председателя Национальной социальной сервисной службы Украины стала Юлия Шигорева.
