  1. В Украине

Правительство провело кадровые изменения в МИД, Минфине и Национальной службе социального обслуживания

20:02, 20 апреля 2026
Кабмин принял решение об увольнении двух чиновников и назначении новых заместителей руководителей в государственных структурах.
Правительство провело кадровые изменения в МИД, Минфине и Национальной службе социального обслуживания
Кабинет Министров Украины принял решение о кадровых изменениях в нескольких центральных органах исполнительной власти.

В частности:

Антон Демёхин освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Юрий Генсицкий освобожден от должности заместителя председателя Национальной социальной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В то же время правительство утвердило ряд новых назначений:

Заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначен Андрей Дронюк.

Государственным секретарем Министерства финансов Украины назначена Леся Иванищук.

Заместителем председателя Национальной социальной сервисной службы Украины стала Юлия Шигорева.

Кабинет Министров Украины увольнение назначение

