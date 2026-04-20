Володимир Зеленський затвердив нову відзнаку «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»

21:29, 20 квітня 2026
Указом Президента передбачено створення та вручення відзнаки для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №323/2026про запровадження відзнаки «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

Указ ухвалено з метою відзначення громадян України, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, відповідно до Конституції України.

Документом затверджено положення про нову відзнаку, а також її зовнішній вигляд і зразок бланка посвідчення.

Зокрема, передбачено затвердження:

– положення про відзнаку Президента України «За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»;

– малюнка самої відзнаки;

– зразка бланка посвідчення до неї.

Окремим пунктом указу передбачено нагородження цією відзнакою громадян України, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити разом із Державним управлінням справами та за участю Національного банку України виготовлення відзнаки, посвідчень і футлярів до неї, а також вирішити питання фінансування відповідних заходів.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

