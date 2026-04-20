Владимир Зеленский утвердил новую награду «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №323/2026 о введении награды «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
Указ принят с целью награждения граждан Украины, которые непосредственно участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в соответствии с Конституцией Украины.
Документом утверждены положение о новой награде, а также ее внешний вид и образец бланка удостоверения.
В частности, предусмотрено утверждение:
– положения о награде Президента Украины «За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»;
– рисунка самой награды;
– образца бланка удостоверения к ней.
Отдельным пунктом указа предусмотрено награждение этой наградой граждан Украины, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Кабинету Министров Украины поручено обеспечить совместно с Государственным управлением делами и при участии Национального банка Украины изготовление награды, удостоверений и футляров к ней, а также решить вопрос финансирования соответствующих мероприятий.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.