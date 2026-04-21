У Мін’юсті спростували фейк про «автоматичне блокування всього майна через 1 гривню боргу»

Якщо борг становить 1 гривню, то арешт накладається саме на 1 гривню.

У Міністерстві юстиції продовжують роз’яснювати положення законопроєкту № 14005 про цифровізацію виконавчого провадження та спростовують поширені у публічному просторі маніпуляції.

Після ухвалення парламентом закону в інформаційному просторі з’явилися некоректні трактування його норм, зокрема щодо нібито автоматичного блокування рахунків і майна через мінімальну заборгованість.

« Фейк: якщо людина має хоча б одну гривню боргу, вона автоматично потрапляє до Єдиного реєстру боржників, а виконавці можуть без обмежень заблокувати всі її рахунки та майно.

Реальність: Закон №14005 взагалі не змінює чинних правил стягнення заборгованості: борг списується з банківського рахунку в межах суми заборгованості. Якщо борг становить одну гривню, то арешт накладається саме на одну гривню», — пояснив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

У Мін’юсті також наголосили, що порядок стягнення залишається чинним: у першу чергу воно здійснюється за рахунок коштів на банківських рахунках, а також іншого майна боржника, зокрема транспортних засобів.

Окремо в міністерстві зазначили: якщо борг менший за 50 мінімальних заробітних плат (станом на 1 січня 2026 року — 432 350 грн), виконавчі дії щодо єдиного житла не здійснюються.

