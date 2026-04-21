В Минюсте опровергли фейк об «автоматической блокировке всего имущества из-за 1 гривны долга»

10:17, 21 апреля 2026
Если долг составляет 1 гривну, то арест накладывается именно на 1 гривну.
В Министерстве юстиции продолжают разъяснять положения законопроекта №14005 о цифровизации исполнительного производства и опровергают распространяемые в публичном пространстве манипуляции.

После принятия парламентом закона в информационном пространстве появились некорректные трактовки его норм, в частности о якобы автоматической блокировке счетов и имущества из-за минимальной задолженности.

«Фейк: если человек имеет хотя бы одну гривну долга, он автоматически попадает в Единый реестр должников, а исполнители могут без ограничений заблокировать все его счета и имущество.

Реальность: Закон №14005 вообще не меняет действующие правила взыскания задолженности: долг списывается с банковского счета в пределах суммы задолженности. Если долг составляет одну гривну, то арест накладывается именно на одну гривну», — пояснил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

В Минюсте также подчеркнули, что порядок взыскания остается действующим: в первую очередь оно осуществляется за счет средств на банковских счетах, а также другого имущества должника, включая транспортные средства.

Отдельно в министерстве отметили, что если долг меньше 50 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января 2026 года — 432 350 грн), исполнительные действия в отношении единственного жилья не осуществляются.

