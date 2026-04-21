Івано-Франківщину засипало снігом — відео

На Івано-Франківщині випав сніг.

Фото: ДСНС

У ніч на вівторок, 21 квітня, на Івано-Франківщині випав сніг. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Зокрема, публікується відео із Ворохти, де видно засніжені вулиці та дахи будинків. За словами місцевих мешканців, сніг випав після різкого зниження температури.

Йдеться про гірські райони області, де погода навесні може швидко змінюватися.

Ймовірно, через холодне повітря опади перейшли у сніг, хоча в області прогнозувалася дощова погода.

Додамо, за даними ДСНС, зараз на горі Піп Іван -8°С, хмарно, туман, вітер північний 8 м/с, падає сніг.

