У Малайзії масштабна пожежа знищила сотні будинків у плавучому селі, відео

У ніч на 19 квітня в малайзійському місті Сандакан, штат Сабах, сталася масштабна пожежа у плавучому селі Кампунг Бахагія. Про це повідомило агентство Bernama.

Внаслідок пожежі було знищено близько 200 будинків на палях.

За даними пожежно-рятувальної служби, боротьбу з вогнем ускладнювали щільна забудова, сильний вітер, відлив і вузькі проходи.

Інформація про жертв уточнюється.

Влада Сабаху повідомила, що постраждалим буде надано допомогу та забезпечено тимчасове житло.

