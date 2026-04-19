В Малайзии масштабный пожар уничтожил сотни домов в плавучей деревне, видео

15:48, 19 апреля 2026
Борьба с огнем осложняли тесная застройка, сильный ветер, отлив и узкие проходы.
В ночь на 19 апреля в малайзийском городе Сандакан, штат Сабах, масштабный пожар в плавучей деревне Кампунг Бахагиа. Об этом сообщило агентство Bernama.

В последствии пожара было уничтожено около 200 домов на сваях.

По данным пожарно-спасательной службы, борьба с огнем осложняли тесная застройка, сильный ветер, отлив и узкие проходы.

Информация о жертвах уточняются.

Власти Сабаха сообщили, что пострадавшим будет оказана помощь и предоставлено временное жилье.

