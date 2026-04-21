ДПС роз’яснила, як адвокату-ФОП стати на податковий облік: порядок та вимоги

Головне управління ДПС у Вінницькій області надало роз’яснення щодо особливостей податкового обліку фізичних осіб, які одночасно зареєстровані як підприємці та здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську.

У податковій службі нагадали, що відповідно до статті 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, а також що окремі обмеження можуть встановлюватися законодавством.

Облік адвоката-ФОП: як працює механізм

Згідно з Порядком обліку платників податків (наказ Мінфіну №1588), якщо фізична особа одночасно є ФОП і здійснює незалежну професійну діяльність, вона обліковується як ФОП із відповідною ознакою такої професійної діяльності.

У такому випадку особа повинна подати до контролюючого органу за місцем проживання заяву за формою №5-ОПП із позначкою «Зміни», а також копію документа, що підтверджує право на провадження відповідної діяльності.

Подати документи можна як особисто або поштою, так і в електронній формі через засоби електронних комунікацій із використанням електронного підпису.

У ДПС додали, що взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація (реєстрація) такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, здійснюється за місцем постійного проживання.

Ознака провадження незалежної професійної діяльності може встановлюватися контролюючим органом також автоматично — на підставі даних відповідних реєстрів або уповноважених органів.

Тобто фізична особа – підприємець може здійснювати незалежну професійну діяльність за відсутності обмежень на зайняття підприємницької діяльності/незалежної професійної діяльності, які встановлені законом.

У податковій окремо зазначили, що Законом України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» із змінами і доповненнями не заборонено займатись адвокатською діяльністю фізичній особі, яка зареєстрована як фізична особа – підприємець.

Однак, нотаріус не може займатись підприємницькою діяльністю (ст. 3 Закону України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII «Про нотаріат» із змінами і доповненнями).

