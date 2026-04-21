ГНС разъяснила, как адвокату-ФЛП стать на налоговый учет: порядок и требования

Главное управление ГНС в Винницкой области предоставило разъяснение относительно особенностей налогового учета физических лиц, которые одновременно зарегистрированы как предприниматели и осуществляют независимую профессиональную деятельность, в частности адвокатскую.

В налоговой службе напомнили, что в соответствии со статьей 42 Конституции Украины каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом, а также что отдельные ограничения могут устанавливаться законодательством.

Учет адвоката-ФЛП: как работает механизм

Согласно Порядку учета налогоплательщиков (приказ Минфина №1588), если физическое лицо одновременно является ФЛП и осуществляет независимую профессиональную деятельность, оно учитывается как ФЛП с соответствующим признаком такой профессиональной деятельности.

В таком случае лицо должно подать в контролирующий орган по месту жительства заявление по форме №5-ОПП с отметкой «Изменения», а также копию документа, подтверждающего право на осуществление соответствующей деятельности.

Подать документы можно как лично или по почте, так и в электронной форме через средства электронных коммуникаций с использованием электронной подписи.

В ГНС добавили, что постановка на учет физических лиц, которые не являются предпринимателями и осуществляют независимую профессиональную деятельность, условием ведения которой согласно закону является государственная регистрация такой деятельности в соответствующем уполномоченном органе и получение свидетельства о регистрации или иного документа (разрешения, сертификата и т.п.), подтверждающего право физического лица на ведение независимой профессиональной деятельности, осуществляется по месту постоянного проживания.

Признак осуществления независимой профессиональной деятельности может устанавливаться контролирующим органом также автоматически — на основании данных соответствующих реестров или уполномоченных органов.

То есть физическое лицо – предприниматель может осуществлять независимую профессиональную деятельность при отсутствии ограничений на занятие предпринимательской/независимой профессиональной деятельностью, установленных законом.

В налоговой отдельно отметили, что Законом Украины от 5 июля 2012 года №5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с изменениями и дополнениями не запрещено заниматься адвокатской деятельностью физическому лицу, зарегистрированному как физическое лицо – предприниматель.

Однако нотариус не может заниматься предпринимательской деятельностью (ст. 3 Закона Украины от 2 сентября 1993 года №3425-XII «О нотариате» с изменениями и дополнениями).

