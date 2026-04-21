Євгеній Жуков, який пішов з посади голови патрульної поліції після теракту, став радником голови Нацполіції

11:07, 21 квітня 2026
На новій посаді Євгеній Жуков буде займатися питаннями «залученості поліції у війну».
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, який подав у відставку через дії патрульних під час теракту у Києва, призначений радником голови Національної поліції. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

За його словами, на новій посаді Жуков буде займатися питаннями «залученості поліції у війну».

Обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції будуть тимчасово покладені на заступника Жукова, генерала Олександра Фацевича.

Клименко заявив, що «особисто дуже поважає» генерала Жукова. Але, мовляв, він сам ухвалив рішення піти з посади через дії підлеглих.

«Це людина, яка займалася війною. «Хижак» чудово воює. Але морально знаходитись на посаді, коли — і вчора ми з ним про це говорили — двоє поліціянтів допустили велику помилку під час виконання своєї основної функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він ухвалив рішення. І він сказав: “Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку”. Але я дуже хотів, аби він залишився в команді», — сказав Клименко.

Міністр подчеркнул, що позиція Жукова — його особиста, а за висновками службового розслідування нині знялиз посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.

«Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Ухвалює всі рішення Голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію. Але моя вимога — призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки людей, які пройшли бойові дії», — сказав Клименко.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

Шахрайство через «OLX» не скасовує кредит: позиція Верховного Суду щодо підпису одноразовим ідентифікатором

ВС підтвердив, що кредитний договір, підписаний смс-кодом, є дійсним, а недоведене шахрайство не є підставою для його скасування.

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

