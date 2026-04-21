Євгеній Жуков, який пішов з посади голови патрульної поліції після теракту, став радником голови Нацполіції

На новій посаді Євгеній Жуков буде займатися питаннями «залученості поліції у війну».

Фото: suspilne.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, який подав у відставку через дії патрульних під час теракту у Києва, призначений радником голови Національної поліції. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

За його словами, на новій посаді Жуков буде займатися питаннями «залученості поліції у війну».

Обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції будуть тимчасово покладені на заступника Жукова, генерала Олександра Фацевича.

Клименко заявив, що «особисто дуже поважає» генерала Жукова. Але, мовляв, він сам ухвалив рішення піти з посади через дії підлеглих.

«Це людина, яка займалася війною. «Хижак» чудово воює. Але морально знаходитись на посаді, коли — і вчора ми з ним про це говорили — двоє поліціянтів допустили велику помилку під час виконання своєї основної функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він ухвалив рішення. І він сказав: “Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку”. Але я дуже хотів, аби він залишився в команді», — сказав Клименко.

Міністр подчеркнул, що позиція Жукова — його особиста, а за висновками службового розслідування нині знялиз посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.

«Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Ухвалює всі рішення Голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію. Але моя вимога — призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки людей, які пройшли бойові дії», — сказав Клименко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.