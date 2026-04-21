  1. В Украине

Евгений Жуков, который ушел с должности главы патрульной полиции после теракта, стал советником главы Нацполиции

11:07, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На новой должности Евгений Жуков будет заниматься вопросами «вовлеченности полиции в войну».
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, подавший в отставку из-за действий патрульных во время теракта в Киеве, назначен советником главы Национальной полиции. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, на новой должности Жуков будет заниматься вопросами «вовлеченности полиции в войну».

Обязанности начальника Департамента патрульной полиции временно будут возложены на заместителя Жукова, генерала Александра Фацевича.

Клименко заявил, что «лично очень уважает» генерала Жукова. Но, по его словам, тот сам принял решение уйти с должности из-за действий подчиненных.

«Это человек, который занимался войной. “Хищник” прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда — и вчера мы с ним об этом говорили — двое полицейских допустили большую ошибку при выполнении своей основной функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, он принял решение. И он сказал: “Господин министр, я заявлю сейчас о том, что я ухожу в отставку”. Но я очень хотел, чтобы он остался в команде», — сказал Клименко.

Министр подчеркнул, что позиция Жукова — его личная, а по выводам служебного расследования сейчас сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

«Это, возможно, еще не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию. Но мое требование — назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждом подразделении исключительно только людей, которые прошли боевые действия», — сказал Клименко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]