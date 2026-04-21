Евгений Жуков, который ушел с должности главы патрульной полиции после теракта, стал советником главы Нацполиции

На новой должности Евгений Жуков будет заниматься вопросами «вовлеченности полиции в войну».

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, подавший в отставку из-за действий патрульных во время теракта в Киеве, назначен советником главы Национальной полиции. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

По его словам, на новой должности Жуков будет заниматься вопросами «вовлеченности полиции в войну».

Обязанности начальника Департамента патрульной полиции временно будут возложены на заместителя Жукова, генерала Александра Фацевича.

Клименко заявил, что «лично очень уважает» генерала Жукова. Но, по его словам, тот сам принял решение уйти с должности из-за действий подчиненных.

«Это человек, который занимался войной. “Хищник” прекрасно воюет. Но морально находиться на должности, когда — и вчера мы с ним об этом говорили — двое полицейских допустили большую ошибку при выполнении своей основной функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, он принял решение. И он сказал: “Господин министр, я заявлю сейчас о том, что я ухожу в отставку”. Но я очень хотел, чтобы он остался в команде», — сказал Клименко.

Министр подчеркнул, что позиция Жукова — его личная, а по выводам служебного расследования сейчас сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

«Это, возможно, еще не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они выйдут в коммуникацию. Но мое требование — назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждом подразделении исключительно только людей, которые прошли боевые действия», — сказал Клименко.

