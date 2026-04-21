Які особливості надання допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області нагадало особливості надання допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» до страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності відноситься допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за:

- хворою дитиною;

- хворим членом сім’ї;

- дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

- дитиною віком до 14 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років на весь період надання реабілітаційної допомоги, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною.

Допомога по догляду надається за кошти Пенсійного фонду України, починаючи з першого дня необхідності догляду, на підставі сформованого на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листка непрацездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів. Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, то допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною. В такому випадку період не обмежується 14 днями.

Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, - не більш як за сім календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, встановлених цим Законом. При цьому, у разі хвороби матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, листок непрацездатності видається третій особі, яка буде доглядати в цей період за здоровою дитиною віком до трьох років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка доглядає за дитиною віком до 14 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, надається на весь період надання реабілітаційної допомоги, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною.

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду обчислюється на загальних підставах і складає:

1) 50% середньої зарплати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60% середньої зарплати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70% середньої зарплати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років або за наявності пільг.

Зокрема, якщо дитина є постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, то одному з батьків або особі, яка їх замінює, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби.

У ПФ звертають увагу, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду, в тому числі: за хворою дитиною віком до 14 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, за хворим членом сім’ї та у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці.

Також, допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду, не надається з підстав передбачених в статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема, за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати.

