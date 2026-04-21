Какие особенности предоставления помощи по временной нетрудоспособности по уходу

Помощь по уходу предоставляется за средства Пенсионного фонда, начиная с первого дня необходимости ухода.

Фото: pon.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области напомнило особенности предоставления помощи по временной нетрудоспособности по уходу.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» к страховым выплатам по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности относится помощь по временной нетрудоспособности, включая уход за:

больным ребенком;

больным членом семьи;

ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, которое ухаживает за этим ребенком;

ребенком в возрасте до 14 лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет на весь период оказания реабилитационной помощи, при наличии медицинского заключения о необходимости постороннего ухода за ребенком.

Помощь по уходу предоставляется за средства Пенсионного фонда Украины, начиная с первого дня необходимости ухода, на основании сформированного на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листка нетрудоспособности.

Помощь по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается застрахованному лицу с первого дня за период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более чем за 14 календарных дней. Если ребенок нуждается в стационарном лечении, то помощь по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается застрахованному лицу с первого дня за все время его пребывания в стационаре вместе с больным ребенком. В таком случае период не ограничивается 14 днями.

Помощь по временной нетрудоспособности для ухода за больным членом семьи (кроме ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет) предоставляется застрахованному лицу с первого дня, но не более чем за три календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни члена семьи и бытовых обстоятельств, — не более чем за семь календарных дней.

Помощь по временной нетрудоспособности в случае заболевания матери или другого лица, которое фактически осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, предоставляется застрахованному лицу, которое осуществляет уход за ребенком, с первого дня за весь период заболевания в порядке и размерах, установленных этим Законом. При этом, в случае болезни матери или другого лица, которое фактически осуществляет уход за ребенком, листок нетрудоспособности выдается третьему лицу, которое будет ухаживать в этот период за здоровым ребенком в возрасте до трех лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Помощь по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, которое ухаживает за ребенком в возрасте до 14 лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, предоставляется на весь период оказания реабилитационной помощи, при наличии медицинского заключения о необходимости постороннего ухода за ребенком.

Размер помощи по временной нетрудоспособности по уходу исчисляется на общих основаниях и составляет:

50% средней зарплаты (дохода) – застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж до трех лет;

60% средней зарплаты (дохода) – застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от трех до пяти лет;

70% средней зарплаты (дохода) – застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от пяти до восьми лет;

100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж свыше восьми лет или при наличии льгот.

В частности, если ребенок является пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, то одному из родителей или лицу, которое их заменяет, выплата помощи по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет осуществляется в размере 100% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа за весь период болезни.

В ПФ обращают внимание, что помощь по временной нетрудоспособности по уходу, в том числе: за больным ребенком в возрасте до 14 лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, за больным членом семьи и в случае заболевания матери или другого лица, которое фактически осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет или за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, не предоставляется, если застрахованное лицо находилось в это время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением или творческом отпуске.

Также, помощь по временной нетрудоспособности по уходу, не предоставляется по основаниям, предусмотренным в статье 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», в частности, за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.