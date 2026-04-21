  В Україні

У Раді анонсували переатестацію всіх митників

09:42, 21 квітня 2026
Реформа митниці передбачає повну переатестацію всіх митників протягом 18 місяців.
Фото: Shutterstock
Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов повідомив, що після затвердження нового керівника митниці наступним кроком реформи, який прописаний у законі, є фактична переатестація всього складу працівників цього державного органу.

Нагадаємо, Уряд призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби за результатами відкритого конкурсу.

За його словами, митники протягом 18 місяців повинні будуть пройти атестацію, що дасть можливість оновити кадровий склад і залишити лише тих, хто відповідає професійним вимогам.

«Переатестація співробітників митниці стане серйозним і важливим конкурсом, який дасть можливість подивитися, хто кваліфіковано трудиться, а хто вже не повинен працювати на митниці. Якщо хтось відмовиться від проходження конкурсу, він буде автоматично звільнений. Водночас наголошу, що на нашій митниці зараз працює багато висококваліфікованих фахівців. Так, наприклад, митниця минулого року дала понад 716 млрд грн до державного бюджету. Це дуже високий відсоток державного бюджету. При цьому перевиконання плану склало майже 124 млрд грн», - сказав він.

Олексій Леонов зазначив, що наступним кроком буде самостійне призначення керівником митниці своїх заступників.

«Тепер це можна зробити без узгодження із Міністерством фінансів. Водночас саме керівник митниці повністю відповідає за переатестацію цих співробітників, а також за їхні KPI. Крім того, у реформованій митниці багато уваги буде приділено доброчесності та способу життя митників. Зокрема, щорічно кожен митник, окрім декларування, проходитиме спеціальну перевірку», - пояснив народний депутат.

На його думку, сам факт того, що переможцем конкурсу на посаду керівника митниці став один із представників антикорупційних органів, є своєрідним сигналом партнерам України, що одним із найперших кроків реформування митниці буде саме боротьба з корупцією.

