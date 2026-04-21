  В Украине

В Раде анонсировали переаттестацию всех таможенников

09:42, 21 апреля 2026
Реформа таможни предусматривает полную переаттестацию всех таможенников в течение 18 месяцев.
Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов сообщил, что после утверждения нового руководителя таможни следующим шагом реформы, который прописан в законе, является фактическая переаттестация всего состава работников этого государственного органа.

Напомним, Правительство назначило Ореста Мандзия главой Государственной таможенной службы по результатам открытого конкурса.

По его словам, таможенники в течение 18 месяцев должны будут пройти аттестацию, что даст возможность обновить кадровый состав и оставить только тех, кто соответствует профессиональным требованиям.

«Переаттестация сотрудников таможни станет серьезным и важным конкурсом, который даст возможность посмотреть, кто квалифицированно трудится, а кто уже не должен работать на таможне. Если кто-то откажется от прохождения конкурса, он будет автоматически уволен. В то же время подчеркну, что на нашей таможне сейчас работает много высококвалифицированных специалистов. Так, например, таможня в прошлом году дала более 716 млрд грн в государственный бюджет. Это очень высокий процент государственного бюджета. При этом перевыполнение плана составило почти 124 млрд грн», — сказал он.

Алексей Леонов отметил, что следующим шагом будет самостоятельное назначение руководителем таможни своих заместителей.

«Теперь это можно сделать без согласования с Министерством финансов. В то же время именно руководитель таможни полностью отвечает за переаттестацию этих сотрудников, а также за их KPI. Кроме того, в реформированной таможне много внимания будет уделено добропорядочности и образу жизни таможенников. В частности, ежегодно каждый таможенник, кроме декларирования, будет проходить специальную проверку», — пояснил народный депутат.

По его мнению, сам факт того, что победителем конкурса на должность руководителя таможни стал один из представителей антикоррупционных органов, является своеобразным сигналом партнерам Украины, что одним из самых первых шагов реформирования таможни будет именно борьба с коррупцией.

Верховная Рада Украины таможня

