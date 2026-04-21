  1. В Україні

Галина Третьякова оголосила про роботу уряду над новим підходом до пенсій і захисту чорнобильців

10:53, 21 квітня 2026
Кабмін працює над законопроєктом щодо захисту чорнобильців та їхнього пенсійного забезпечення.
Представники влади, парламенту та експертного середовища провели слухання, під час яких обговорили актуальні проблеми, пов’язані з наслідками аварії на ЧАЕС.

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка головувала на заході, наголосила, що соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи залишається важливим державним пріоритетом.

«Незважаючи на всю складність нинішньої ситуації держава виконує свої соціальні зобов’язання, при цьому виокремлює категорію громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2026 році підвищено розмір доплати за проживання та роботу в забрудненій зоні особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з 01 березня цього року проведено індексацію пенсій, зокрема й тим особам, які постраждали через катастрофу на ЧАЕС», - зауважила політикиня.

За її словами, зараз Мінсоцполітики забезпечує всі виплати, але в Україні вже назріла потреба ухвалити комплексний законопроєкт щодо захисту чорнобильців та їхнього пенсійного забезпечення.

«Наразі над цим питанням працює Кабінет Міністрів. Водночас не варто забувати, що за останні чотири роки в нашій державі була фактично з нуля створена система реабілітації. Фінансовий ресурс  для неї цього року збільшено, тож у всіх тих громадян, які справді цього потребують, є реальна можливість скористатися засобами реабілітації», - підкреслила народна депутатка.

Зауважимо, що у державному бюджеті на 2026 рік на соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 2,2 млрд грн, ще майже 25 млрд грн — на пенсійні виплати.

Про це під час слухань у парламентському Комітеті з питань соціальної політики та прав ветеранів повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

«У 2026 році на підтримку людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено майже 27 млрд грн. Це 2,2 млрд грн на соціальні виплати і 24,5 млрд грн на пенсійне забезпечення. У системі понад 1,2 млн людей. Це індексація пенсій по інвалідності, підвищені доплати для тих, хто проживає у зоні забруднення, компенсації на харчування дітей, виплати ліквідаторам і родинам», - зазначив міністр.

Станом на 1 квітня на обліку перебуває понад 1,25 млн осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

Шахрайство через «OLX» не скасовує кредит: позиція Верховного Суду щодо підпису одноразовим ідентифікатором

ВС підтвердив, що кредитний договір, підписаний смс-кодом, є дійсним, а недоведене шахрайство не є підставою для його скасування.

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

