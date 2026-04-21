Галина Третьякова оголосила про роботу уряду над новим підходом до пенсій і захисту чорнобильців

Кабмін працює над законопроєктом щодо захисту чорнобильців та їхнього пенсійного забезпечення.

Представники влади, парламенту та експертного середовища провели слухання, під час яких обговорили актуальні проблеми, пов’язані з наслідками аварії на ЧАЕС.

Голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка головувала на заході, наголосила, що соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи залишається важливим державним пріоритетом.

«Незважаючи на всю складність нинішньої ситуації держава виконує свої соціальні зобов’язання, при цьому виокремлює категорію громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 2026 році підвищено розмір доплати за проживання та роботу в забрудненій зоні особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з 01 березня цього року проведено індексацію пенсій, зокрема й тим особам, які постраждали через катастрофу на ЧАЕС», - зауважила політикиня.

За її словами, зараз Мінсоцполітики забезпечує всі виплати, але в Україні вже назріла потреба ухвалити комплексний законопроєкт щодо захисту чорнобильців та їхнього пенсійного забезпечення.

«Наразі над цим питанням працює Кабінет Міністрів. Водночас не варто забувати, що за останні чотири роки в нашій державі була фактично з нуля створена система реабілітації. Фінансовий ресурс для неї цього року збільшено, тож у всіх тих громадян, які справді цього потребують, є реальна можливість скористатися засобами реабілітації», - підкреслила народна депутатка.

Зауважимо, що у державному бюджеті на 2026 рік на соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 2,2 млрд грн, ще майже 25 млрд грн — на пенсійні виплати.

Про це під час слухань у парламентському Комітеті з питань соціальної політики та прав ветеранів повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

«У 2026 році на підтримку людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено майже 27 млрд грн. Це 2,2 млрд грн на соціальні виплати і 24,5 млрд грн на пенсійне забезпечення. У системі понад 1,2 млн людей. Це індексація пенсій по інвалідності, підвищені доплати для тих, хто проживає у зоні забруднення, компенсації на харчування дітей, виплати ліквідаторам і родинам», - зазначив міністр.

Станом на 1 квітня на обліку перебуває понад 1,25 млн осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

