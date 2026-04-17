Нові розміри пенсій і доплат чорнобильцям: що передбачено бюджетом на 2026 рік

Мінсоцполітики готує нову модель соціальних доплат.

У державному бюджеті на 2026 рік на соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 2,2 млрд грн, ще майже 25 млрд грн — на пенсійні виплати.

Про це під час слухань у парламентському Комітеті з питань соціальної політики та прав ветеранів повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

«У 2026 році на підтримку людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено майже 27 млрд грн. Це 2,2 млрд грн на соціальні виплати і 24,5 млрд грн на пенсійне забезпечення. У системі понад 1,2 млн людей. Це індексація пенсій по інвалідності, підвищені доплати для тих, хто проживає у зоні забруднення, компенсації на харчування дітей, виплати ліквідаторам і родинам», - зазначив міністр.

Станом на 1 квітня на обліку перебуває понад 1,25 млн осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Наразі з 1 березня проіндексовано мінімальні розміри пенсії по інвалідності, пов'язаної із Чорнобильською катастрофою:

для осіб з інвалідністю І групи на 1 192,54 грн до 11 048,25 грн (152,7% до середнього розміру пенсії в Україні на 1 квітня 2026 р.);

для осіб з інвалідністю ІІ групи на 954,03 грн до 8 838,60 грн (122% до середнього розміру пенсії в Україні);

для осіб з інвалідністю ІІІ групи та дітей з інвалідністю на 735,40 грн до 6 813,09 грн (це 94,1% від середнього розміру пенсії в Україні).

Крім того, з 1 січня підвищено доплату до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають статус постраждалої особи внаслідок Чорнобильської катастрофи та постійно проживають у зоні радіаційного забруднення, — з 2 361 грн до 2 595 грн. Станом на квітень 2026 року таку доплату отримують 134 800 осіб.

З 2026 року повноваження щодо фінансування безоплатного харчування учнів передано до Міністерства освіти і науки України, яке надає відповідну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам. Дітям, які не харчуються в закладах освіти, а також за дні відсутності харчування в школах, органи Пенсійного фонду України виплачують щомісячну грошову компенсацію. За період січень — березень 2026 року компенсацію отримали 21 675 осіб на загальну суму 17,4 млн гривень.

Окрім того, уряд продовжив до 30 вересня цього року строк реалізації експериментального проєкту щодо внесення до реєстру територіальної громади відомостей про місце проживання осіб у зонах відселення станом на 26 квітня 1986 року та у період до 1 січня 1993 року (постанова КМУ від 30 березня 2026 року № 401). Тимчасові комісії з встановлення відповідних відомостей діють у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Серед іншого Мінсоцполітики опрацьовує комплексний законопроєкт щодо реформування солідарної пенсійної системи, який передбачає запровадження єдиної системи державних соціальних доплат та уніфікованого підходу до їх призначення, зокрема для осіб, які проживають у зоні радіаційного забруднення.

