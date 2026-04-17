Новые размеры пенсий и доплат чернобыльцам: что предусмотрено бюджетом на 2026 год

Минсоцполитики готовит новую модель социальных доплат.

В государственном бюджете на 2026 год на социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрено 2,2 млрд грн, еще почти 25 млрд грн — на пенсионные выплаты.

Об этом во время слушаний в парламентском Комитете по вопросам социальной политики и прав ветеранов сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

«В 2026 году на поддержку людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрено почти 27 млрд грн. Это 2,2 млрд грн на социальные выплаты и 24,5 млрд грн на пенсионное обеспечение. В системе более 1,2 млн человек. Это индексация пенсий по инвалидности, повышенные доплаты для тех, кто проживает в зоне загрязнения, компенсации на питание детей, выплаты ликвидаторам и семьям», — отметил министр.

По состоянию на 1 апреля на учете состоит более 1,25 млн человек, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

В настоящее время с 1 марта проиндексированы минимальные размеры пенсии по инвалидности, связанной с Чернобыльской катастрофой:

для лиц с инвалидностью I группы на 1 192,54 грн до 11 048,25 грн (152,7% к среднему размеру пенсии в Украине на 1 апреля 2026 г.);

для лиц с инвалидностью II группы на 954,03 грн до 8 838,60 грн (122% к среднему размеру пенсии в Украине);

для лиц с инвалидностью III группы и детей с инвалидностью на 735,40 грн до 6 813,09 грн (это 94,1% от среднего размера пенсии в Украине).

Кроме того, с 1 января повышена доплата к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим статус пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы и постоянно проживающим в зоне радиационного загрязнения, — с 2 361 грн до 2 595 грн. По состоянию на апрель 2026 года такую доплату получают 134 800 человек.

С 2026 года полномочия по финансированию бесплатного питания учащихся переданы Министерству образования и науки Украины, которое предоставляет соответствующую субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам. Детям, которые не питаются в учебных заведениях, а также за дни отсутствия питания в школах, органы Пенсионного фонда Украины выплачивают ежемесячную денежную компенсацию. За период январь — март 2026 года компенсацию получили 21 675 человек на общую сумму 17,4 млн гривен.

Кроме того, правительство продлило до 30 сентября этого года срок реализации экспериментального проекта по внесению в реестр территориальной громады сведений о месте проживания лиц в зонах отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года и в период до 1 января 1993 года (постановление КМУ от 30 марта 2026 года № 401). Временные комиссии по установлению соответствующих сведений действуют в Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Среди прочего Минсоцполитики прорабатывает комплексный законопроект по реформированию солидарной пенсионной системы, который предусматривает внедрение единой системы государственных социальных доплат и унифицированного подхода к их назначению, в частности для лиц, проживающих в зоне радиационного загрязнения.

