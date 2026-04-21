Галина Третьякова объявила о работе правительства над новым подходом к пенсиям и защите чернобыльцев

Кабмин работает над законопроектом о защите чернобыльцев и их пенсионном обеспечении.

Представители власти, парламента и экспертной среды провели слушания, в ходе которых обсудили актуальные проблемы, связанные с последствиями аварии на ЧАЭС.

Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая председательствовала на мероприятии, подчеркнула, что социальная защита пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы остается важным государственным приоритетом.

«Несмотря на всю сложность нынешней ситуации государство выполняет свои социальные обязательства, при этом выделяет категорию граждан Украины, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. В 2026 году повышен размер доплаты за проживание и работу в загрязненной зоне лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, а с 1 марта этого года проведена индексация пенсий, в том числе и для тех, кто пострадал из-за аварии на ЧАЭС», — отметила политик.

По ее словам, сейчас Минсоцполитики обеспечивает все выплаты, однако в Украине уже назрела необходимость принятия комплексного законопроекта о защите чернобыльцев и их пенсионном обеспечении.

«Сейчас над этим вопросом работает Кабинет Министров. В то же время не стоит забывать, что за последние четыре года в нашем государстве была фактически с нуля создана система реабилитации. Финансовый ресурс для нее в этом году увеличен, поэтому у всех граждан, которые действительно в этом нуждаются, есть реальная возможность воспользоваться средствами реабилитации», — подчеркнула народный депутат.

Отмечается, что в государственном бюджете на 2026 год на социальное обеспечение граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрено 2,2 млрд грн, еще почти 25 млрд грн — на пенсионные выплаты.

Об этом во время слушаний в парламентском Комитете по вопросам социальной политики и прав ветеранов сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

«В 2026 году на поддержку людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрено почти 27 млрд грн. Это 2,2 млрд грн на социальные выплаты и 24,5 млрд грн на пенсионное обеспечение. В системе более 1,2 млн человек. Это индексация пенсий по инвалидности, повышенные доплаты для тех, кто проживает в зоне загрязнения, компенсации на питание детей, выплаты ликвидаторам и семьям», — отметил министр.

По состоянию на 1 апреля на учете находится более 1,25 млн человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

