Українські товари отримають розширений доступ до ринку ЄС — підписано закон

10:39, 21 квітня 2026
Закон впроваджує європейські принципи перевірки продукції та посилює відповідальність суб'єктів господарювання за відповідність продукції технічним регламентам.
Українські товари отримають розширений доступ до ринку ЄС — підписано закон
Фото: scmp.com
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4831-ІХ про внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу — законопроект №12221.

Документ — це крок до визнання українських товарів у ЄС. Закон є необхідною умовою для укладення Угоди АСАА («промислового безвізу»), впроваджує європейські принципи перевірки продукції та посилює відповідальність суб'єктів господарювання за відповідність продукції технічним регламентам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон гармонізує українську систему акредитації та технічного регулювання з вимогами ЄС. Це дозволить українським промисловим товарам легше потрапляти на ринки ЄС та сприятиме їхньому виробництву відповідно до європейських стандартів безпеки.

Документом пропонується імплементувати всі рекомендовані європейськими експертами норми Регламенту 765 та Рішення 768 в Закони України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” та “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, зокрема щодо:

- збалансованого представництва зацікавлених сторін у структурі національного органу України з акредитації;

- встановлення принципу неконкурентності національного органу України з акредитації з національними органами акредитації держав-членів ЄС;

- визначення умов проведення національним органом України з акредитації транскордонної акредитації;

- встановлення принципу визнання в Україні результатів акредитації органів з оцінки відповідності, проведеної національними органами з акредитації держав-членів ЄС, які отримали позитивні результати взаємного оцінювання в рамках європейської регіональної організації з акредитації;

- щодо взаємодії з Європейською Комісією та органами влади держав-членів ЄС в рамках Угоди АСАА, а національного органу України з акредитації щодо взаємодії із національними органами з акредитації держав-членів ЄС;

- розширення поняття презумпції відповідності органу з оцінки відповідності і продукції встановленим вимогам у разі застосування національних стандартів держав-членів ЄС, які є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам;

- передбачення відповідальності суб’єктів господарювання, які вводять в обіг або надають на ринку продукцію (в межах їх обов’язків у ланцюгу постачання) за її відповідність вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до неї, а також за забезпечення того, що вся інформація, яку вони надають стосовно своєї продукції є точною, повною та відповідає вимогам застосовних технічних регламентів;

- уточнення вимог до органу, що призначає;

- встановлення обмежень на укладення призначеними органами з оцінки відповідності угод про визнання результатів робіт з оцінки відповідності з іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності у секторах, які охоплені Угодою АСАА.

Більшість зазначених положень набиратиме чинності одночасно із набранням чинності Угодою АСАА.

Крім того, документом за результатами правозастосування законодавства України про акредитацію органів з оцінки відповідності та технічне регулювання запропоновано деякі уточнення.

