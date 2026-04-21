Украинские товары получат расширенный доступ к рынку ЕС — подписан закон

10:39, 21 апреля 2026
Закон внедряет европейские принципы проверки продукции и усиливает ответственность субъектов хозяйствования за соответствие продукции техническим регламентам.
Фото: scmp.com
 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4831-IX о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с требованиями Европейского Союза — законопроект №12221.

Документ — это шаг к признанию украинских товаров в ЕС. Закон является необходимым условием для заключения Соглашения АСАА («промышленного безвиза»), внедряет европейские принципы проверки продукции и усиливает ответственность субъектов хозяйствования за соответствие продукции техническим регламентам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон гармонизирует украинскую систему аккредитации и технического регулирования с требованиями ЕС. Это позволит украинским промышленным товарам легче попадать на рынки ЕС и будет способствовать их производству в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Документом предлагается имплементировать все рекомендованные европейскими экспертами нормы Регламента 765 и Решения 768 в Законы Украины «Об аккредитации органов по оценке соответствия» и «О технических регламентах и оценке соответствия», в частности относительно:

сбалансированного представительства заинтересованных сторон в структуре национального органа Украины по аккредитации;

установления принципа неконкурентности национального органа Украины по аккредитации с национальными органами аккредитации государств-членов ЕС;

определения условий проведения национальным органом Украины по аккредитации трансграничной аккредитации;

установления принципа признания в Украине результатов аккредитации органов по оценке соответствия, проведенной национальными органами по аккредитации государств-членов ЕС, которые получили положительные результаты взаимной оценки в рамках европейской региональной организации по аккредитации;

относительно взаимодействия с Европейской Комиссией и органами власти государств-членов ЕС в рамках Соглашения АСАА, а также национального органа Украины по аккредитации относительно взаимодействия с национальными органами по аккредитации государств-членов ЕС;

расширения понятия презумпции соответствия органа по оценке соответствия и продукции установленным требованиям в случае применения национальных стандартов государств-членов ЕС, которые являются идентичными соответствующим гармонизированным европейским стандартам;

предусмотрения ответственности субъектов хозяйствования, которые вводят в оборот или предоставляют на рынке продукцию (в пределах их обязанностей в цепи поставок) за ее соответствие требованиям всех действующих технических регламентов, которые к ней применяются, а также за обеспечение того, что вся информация, которую они предоставляют относительно своей продукции, является точной, полной и соответствует требованиям применимых технических регламентов;

уточнения требований к органу, который назначает;

установления ограничений на заключение назначенными органами по оценке соответствия соглашений о признании результатов работ по оценке соответствия с иностранными аккредитованными органами по оценке соответствия в секторах, которые охвачены Соглашением АСАА.

Большинство указанных положений вступит в силу одновременно со вступлением в силу Соглашения АСАА.

Кроме того, документом по результатам правоприменения законодательства Украины об аккредитации органов по оценке соответствия и техническом регулировании предложены некоторые уточнения.

закон ЕС Владимир Зеленский

