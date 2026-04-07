Украинские товары получат расширенный доступ к рынку ЕС: Верховная Рада поддержала изменения

13:43, 7 апреля 2026
Рада приняла закон о «промышленном безвизе» с ЕС: что это значит для бизнеса и потребителей.
Верховная Рада приняла Закон, который вводит «промышленный безвиз» для украинских товаров. Речь идет о законопроекте № 12221. За проголосовали 278 депутатов.

Как отмечают в парламенте, закон гармонизирует украинскую систему аккредитации и технического регулирования с требованиями ЕС. Это позволит украинским промышленным товарам легче попадать на рынки ЕС и будет способствовать их производству в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина рассчитывает в ближайшее время заключить с Европейским Союзом Соглашение о взаимном признании сертификатов соответствия на промышленную продукцию (ACAA), так называемый «промышленный безвиз». Для этого Верховная Рада должна принять два евроинтеграционных законопроекта, которые уже подготовлены к рассмотрению в сессионном зале.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с требованиями Европейского Союза (реестр. №12221) и законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза (реестр. №12426).

Они направлены на гармонизацию украинского законодательства в сферах технического регулирования, рыночного надзора и аккредитации с нормами ЕС.

В Комитете отмечают, что их реализация направлена на повышение безопасности промышленной продукции, укрепление доверия к национальным органам сертификации и создание условий для свободного обращения украинских товаров на едином рынке Европейского Союза.

Также там отметили, что актуальность этих решений подтверждается и позицией правительства относительно заключения Соглашения ACAA уже в ближайшее время, а принятие этих законодательных инициатив является важным шагом на пути к заключению Соглашения о взаимном признании сертификатов соответствия промышленной продукции между Украиной и Европейским Союзом и дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

В Комитете также добавили, что принятие этих законов означает, что украинские товары будут производиться по европейским стандартам безопасности, а потребители в Украине смогут получать более качественную и безопасную продукцию. Кроме того — это новые рабочие места и поддержка бизнеса.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

