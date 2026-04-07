Українські товари отримають розширений доступ до ринку ЄС: Верховна Рада підтримала зміни

13:43, 7 квітня 2026
Рада ухвалила закон про «промисловий безвіз» із ЄС: що це означає для бізнесу і споживачів.
Верховна Рада ухвалила Закон, який запроваджує «промисловий безвіз» для українських товарів. Йдеться про законопроєкт № 12221. За проголосували 278 депутатів.

Як вказують у парламенті, закон гармонізує українську систему акредитації та технічного регулювання з вимогами ЄС. Це дозволить українським промисловим товарам легше потрапляти на ринки ЄС та сприятиме їхньому виробництву відповідно до європейських стандартів безпеки.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», Україна розраховує найближчим часом укласти з Європейським Союзом Угоду про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (ACAA), так званий «промисловий безвіз». Для цього Верховна Рада має ухвалити два євроінтеграційні законопроєкти, які вже підготовлені до розгляду в сесійній залі.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу (реєстр. №12221) та законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу (реєстр. №12426).

Вони спрямовані на гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання, ринкового нагляду та акредитації з нормами ЄС.

У Комітеті зазначають, що їхня реалізація має на меті підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для вільного обігу українських товарів на єдиному ринку Європейського Союзу.

Також там зазначили, що актуальність цих рішень підтверджується й позицією уряду щодо укладення Угоди ACAA вже найближчим часом, а прийняття цих законодавчих ініціатив є важливим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

У Комітеті також додали, що ухвалення цих законів означатиме, що українські товари вироблятимуться за європейськими стандартами безпеки, а споживачі в Україні зможуть отримати якіснішу та безпечнішу продукцію. Окрім того — це нові робочі місця та підтримка бізнесу.

У Франції тисячі адвокатів готують масовий марш проти судової реформи: що відбувається

Тисячі юристів з усієї Франції планують залишити свої мантії біля підніжжя Палацу правосуддя, вимагаючи від Сенату повернути пріоритет прав людини.

Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Для прифронтових аграріїв готують фіскальні послаблення

Парламент пропонує знизити податкове навантаження на землі, що були в окупації або знаходяться в зоні бойових дій.

