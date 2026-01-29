  1. Законодавство

Верховна Рада готує закони для вільного обігу українських товарів на ринку ЄС

11:12, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з питань економічного розвитку рекомендує парламенту прийняти в цілому євроінтеграційні законопроєкти щодо «промислового безвізу» з ЄС.
Верховна Рада готує закони для вільного обігу українських товарів на ринку ЄС
Фото: Pexels
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна розраховує найближчим часом укласти з Європейським Союзом Угоду про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (ACAA), так званий «промисловий безвіз». Для цього Верховна Рада має ухвалити два євроінтеграційні законопроєкти, які вже підготовлені до розгляду в сесійній залі.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку, який рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроєкти № 12221 та № 12426.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу (реєстр. №12221) та законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу (реєстр. №12426).

Вони спрямовані на гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання, ринкового нагляду та акредитації з нормами ЄС.

У Комітеті зазначають, що їхня реалізація має на меті підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для вільного обігу українських товарів на єдиному ринку Європейського Союзу.

Також там зазначили, що актуальність цих рішень підтверджується й позицією уряду щодо укладення Угоди ACAA вже найближчим часом, а прийняття цих законодавчих ініціатив є важливим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

У Комітеті також додали, що ухвалення цих законів означатиме, що українські товари вироблятимуться за європейськими стандартами безпеки, а споживачі в Україні зможуть отримати якіснішу та безпечнішу продукцію. Окрім того — це нові робочі місця та підтримка бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект ЄС Парламент

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]