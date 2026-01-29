Верховна Рада готує закони для вільного обігу українських товарів на ринку ЄС

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує парламенту прийняти в цілому євроінтеграційні законопроєкти щодо «промислового безвізу» з ЄС.

Фото: Pexels

Україна розраховує найближчим часом укласти з Європейським Союзом Угоду про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (ACAA), так званий «промисловий безвіз». Для цього Верховна Рада має ухвалити два євроінтеграційні законопроєкти, які вже підготовлені до розгляду в сесійній залі.

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку, який рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроєкти № 12221 та № 12426.

Йдеться про законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу (реєстр. №12221) та законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу (реєстр. №12426).

Вони спрямовані на гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання, ринкового нагляду та акредитації з нормами ЄС.

У Комітеті зазначають, що їхня реалізація має на меті підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для вільного обігу українських товарів на єдиному ринку Європейського Союзу.

Також там зазначили, що актуальність цих рішень підтверджується й позицією уряду щодо укладення Угоди ACAA вже найближчим часом, а прийняття цих законодавчих ініціатив є важливим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

У Комітеті також додали, що ухвалення цих законів означатиме, що українські товари вироблятимуться за європейськими стандартами безпеки, а споживачі в Україні зможуть отримати якіснішу та безпечнішу продукцію. Окрім того — це нові робочі місця та підтримка бізнесу.

