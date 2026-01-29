Верховная Рада готовит законы для свободного обращения украинских товаров на рынке ЕС

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует парламенту принять в целом евроинтеграционные законопроекты о «промышленном безвизе» с ЕС.

Украина рассчитывает в ближайшее время заключить с Европейским Союзом Соглашение о взаимном признании сертификатов соответствия на промышленную продукцию (ACAA), так называемый «промышленный безвиз». Для этого Верховная Рада должна принять два евроинтеграционных законопроекта, которые уже подготовлены к рассмотрению в сессионном зале.

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, который рекомендовал парламенту принять в целом законопроекты № 12221 и № 12426.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гармонизации сферы аккредитации органов по оценке соответствия и системы технического регулирования с требованиями Европейского Союза (реестр № 12221) и законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза (реестр № 12426).

Они направлены на гармонизацию украинского законодательства в сферах технического регулирования, рыночного надзора и аккредитации с нормами ЕС.

В Комитете отмечают, что их реализация имеет целью повышение безопасности промышленной продукции, укрепление доверия к национальным органам сертификации и создание условий для свободного обращения украинских товаров на едином рынке Европейского Союза.

Также там отметили, что актуальность этих решений подтверждается и позицией правительства относительно заключения Соглашения ACAA уже в ближайшее время, а принятие этих законодательных инициатив является важным шагом на пути к заключению Соглашения о взаимном признании сертификатов соответствия промышленной продукции между Украиной и Европейским Союзом и дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

В Комитете также добавили, что принятие этих законов будет означать, что украинские товары будут производиться по европейским стандартам безопасности, а потребители в Украине смогут получать более качественную и безопасную продукцию. Кроме того — это новые рабочие места и поддержка бизнеса.

