ВРП звільнила у відставку суддю Шостого апеляційного адмінсуду Людмилу Бєлову

10:29, 21 квітня 2026
Людмила Бєлова подала заяву про відставку.
Вища рада правосуддя 21 квітня ухвалила рішення про звільнення судді Шостого апеляційного адміністративного суду Людмили Бєлової у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Відповідне рішення прийнято на засіданні ВРП.

Нагадаємо, що упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 41 судді.

Як повідомили у ВРП, переважна більшість звільнень відбулася за загальними обставинами — таких рішень було 36. Зокрема, 35 суддів подали заяви про відставку, ще один — заяву за власним бажанням.

Водночас п’ять суддів були звільнені за особливими обставинами — у зв’язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку.

Щодо призначень, то упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

Зауважимо, що Президент Володимир Зеленський указами №№ 309/2026–312/2026 здійснив кадрові призначення в судах загальної юрисдикції.

