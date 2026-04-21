Шпіонські гаджети на теоретичних іспитах – як викривають кандидатів у водії

У сервісному центрі МВС на Київщині викрили дві спроби скласти іспит із підказками.

У сервісному центрі МВС Київської області протягом кількох днів зафіксували дві спроби скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами з використанням технічних засобів підказок. Про це повідомили в сервісних центрах МВС Київщини та Чернігівщини.

Перший випадок стався під час іспиту, коли адміністратор звернув увагу на незвичну поведінку кандидата: чоловік тихо промовляв питання білетів, ніби спілкувався з кимось. На зауваження співробітника він не відреагував. Коли адміністратор підійшов ближче, виявилося, що в кандидата був мікрофон у вусі. Іспит одразу зупинили.

Наступного дня подібну спробу зафіксували з іншим кандидатом. Цього разу для отримання підказок використовували телефон, бездротові навушники та смарт-годинник.

Про обидва випадки повідомили правоохоронців.

У сервісних центрах наголошують, що використання будь-яких технічних засобів під час складання іспитів є порушенням встановлених правил і унеможливлює отримання позитивного результату.

Фахівці підкреслюють, що успішне складання іспиту залежить виключно від підготовки кандидата, а знання правил дорожнього руху необхідні не лише для тесту, а й для безпечної участі в дорожньому русі.

