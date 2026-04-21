Шпионские гаджеты на теоретических экзаменах – как выявляют нарушителей среди кандидатов в водители

В сервисном центре МВД в Киевской области выявили две попытки сдать экзамен с помощью подсказок.

В сервисном центре МВД Киевской области в течение нескольких дней зафиксировали две попытки сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами с использованием технических средств подсказок. Об этом сообщили в сервисных центрах МВД Киевской и Черниговской областей.

Первый случай произошел во время экзамена, когда администратор обратил внимание на необычное поведение кандидата: мужчина тихо произносил вопросы билетов, как будто общался с кем-то. На замечание сотрудника он не отреагировал. Когда администратор подошел ближе, оказалось, что у кандидата был микрофон в ухе. Экзамен сразу же прервали.

На следующий день подобную попытку зафиксировали с другим кандидатом. На этот раз для получения подсказок использовали телефон, беспроводные наушники и смарт-часы.

Об обоих случаях сообщили правоохранителям.

В сервисных центрах отмечают, что использование любых технических средств во время сдачи экзаменов является нарушением установленных правил и делает невозможным получение положительного результата.

Специалисты подчеркивают, что успешная сдача экзамена зависит исключительно от подготовки кандидата, а знание правил дорожного движения необходимо не только для теста, но и для безопасного участия в дорожном движении.

