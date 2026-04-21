  1. В Украине

Шпионские гаджеты на теоретических экзаменах – как выявляют нарушителей среди кандидатов в водители

10:35, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В сервисном центре МВД в Киевской области выявили две попытки сдать экзамен с помощью подсказок.
Шпионские гаджеты на теоретических экзаменах – как выявляют нарушителей среди кандидатов в водители
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сервисном центре МВД Киевской области в течение нескольких дней зафиксировали две попытки сдать теоретический экзамен на право управления транспортными средствами с использованием технических средств подсказок. Об этом сообщили в сервисных центрах МВД Киевской и Черниговской областей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Первый случай произошел во время экзамена, когда администратор обратил внимание на необычное поведение кандидата: мужчина тихо произносил вопросы билетов, как будто общался с кем-то. На замечание сотрудника он не отреагировал. Когда администратор подошел ближе, оказалось, что у кандидата был микрофон в ухе. Экзамен сразу же прервали.

На следующий день подобную попытку зафиксировали с другим кандидатом. На этот раз для получения подсказок использовали телефон, беспроводные наушники и смарт-часы.

Об обоих случаях сообщили правоохранителям.

В сервисных центрах отмечают, что использование любых технических средств во время сдачи экзаменов является нарушением установленных правил и делает невозможным получение положительного результата.

Специалисты подчеркивают, что успешная сдача экзамена зависит исключительно от подготовки кандидата, а знание правил дорожного движения необходимо не только для теста, но и для безопасного участия в дорожном движении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

водительские права сервисный центр МВД

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]