Верховний Суд опублікував зведений огляд рішень ЄСПЛ за 2025 рік
09:29, 21 квітня 2026
Фото: echr.coe.int
Верховний Суд підготував зведений огляд практики Європейського суду з прав людини за 2025 рік, до якого увійшли рішення та ухвали, опубліковані в періодичних оглядах.
У ньому міститься перелік справ із гіперпосиланнями на відповідні періодичні огляди, у яких подано переклад витягів рішень у цих справах.
Для зручності користування справи згруповано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
