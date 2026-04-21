Пільги для ВПО та УБД: Нотаріальна палата запропонувала звільнення від адмінзбору при нотаріальних діях

Нотаріальна палата України подала пропозиції до законопроєкту про зміни до Бюджетного кодексу щодо функціонування електронної системи у сфері будівництва.

Нотаріальна палата України в особі Першого віцепрезидента НПУ Олени Кирилюк долучилась до засідання Урядового комітету з питань відновлення України, розвитку громад, територій та інфраструктури, реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, обговорювався законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо функціонування містобудівного кадастру на державному рівні, зокрема Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Нотаріальна палата України запропонувала зміни до законопроєкту щодо роботи електронної системи у сфері будівництва. Зокрема, вона просить запровадити перелік пільгових категорій громадян, для яких під час вчинення нотаріальних дій не стягуватиметься адміністративний збір (серед них — ВПО, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та інші).

Також пропонується чітко визначити перелік даних, за перевірку яких у системі стягується збір, і не розширювати його. Водночас перевірка окремої інформації (наприклад, техпаспортів чи адрес) без формування витягу має залишитися безкоштовною.

