  1. В Україні

Пільги для ВПО та УБД: Нотаріальна палата запропонувала звільнення від адмінзбору при нотаріальних діях

14:23, 21 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нотаріальна палата України подала пропозиції до законопроєкту про зміни до Бюджетного кодексу щодо функціонування електронної системи у сфері будівництва.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата України в особі Першого віцепрезидента НПУ Олени Кирилюк долучилась до засідання Урядового комітету з питань відновлення України, розвитку громад, територій та інфраструктури, реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, обговорювався законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо функціонування містобудівного кадастру на державному рівні, зокрема Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Нотаріальна палата України запропонувала зміни до законопроєкту щодо роботи електронної системи у сфері будівництва. Зокрема, вона просить запровадити перелік пільгових категорій громадян, для яких під час вчинення нотаріальних дій не стягуватиметься адміністративний збір (серед них — ВПО, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та інші).

Також пропонується чітко визначити перелік даних, за перевірку яких у системі стягується збір, і не розширювати його. Водночас перевірка окремої інформації (наприклад, техпаспортів чи адрес) без формування витягу має залишитися безкоштовною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект пільги нотаріат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Маніфест автономії ВРП: дисциплінарне провадження без очікування вироку у кримінальній справі

Чи достатньо матеріалів негласних слідчих розшукових дій для припинення кар’єри судді: дисциплінарна практика ВРП.

Банкрутство за замовленням: ВС відмовив банку у закритті провадження через звʼязок кредитора та боржника

Верховний Суд підтвердив, що кредитор не може ініціювати закриття справи, використовуючи доводи, які вже були предметом дослідження під час відкриття провадження.

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

У справі Гринкевича захист порушив питання підсудності: міжнародні спостерігачі попереджають про порушення принципу правової визначеності

У справі Гринкевича захист знову порушив питання підсудності, що стало предметом моніторингу IAC ISHR щодо гарантій справедливого суду.

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]