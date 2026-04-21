  1. В Украине

Льготы для ВПЛ и УБД: Нотариальная палата предложила освобождение от админсбора при нотариальных действиях

14:23, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нотариальная палата Украины подала предложения в законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс относительно функционирования электронной системы в сфере строительства.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины в лице Первого вице-президента НПУ Елены Кирилюк присоединилась к заседанию Правительственного комитета по восстановлению Украины, развитию общин, территорий и инфраструктуры, реинтеграции временно оккупированных территорий.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, обсуждался законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о функционировании градостроительного кадастра на государственном уровне, в частности, Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Нотариальная палата Украины предложила изменения в законопроект по работе электронной системы в сфере строительства. В частности, она просит ввести перечень льготных категорий граждан, для которых при совершении нотариальных действий не будет взиматься административный сбор (в том числе ВПЛ, люди с инвалидностью, участники боевых действий, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и другие).

Также предлагается четко определить список данных, за проверку которых в системе взимается сбор, и не расширять его. В то же время, проверка отдельной информации (например, техпаспортов или адресов) без формирования выписки должна остаться бесплатной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект льготы нотариат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Манифест автономии ВСП: дисциплинарное производство без ожидания приговора по уголовному делу

Достаточно ли материалов негласных следственных розыскных действий для прекращения карьеры судьи: дисциплинарная практика ВСП.

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]