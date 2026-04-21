Льготы для ВПЛ и УБД: Нотариальная палата предложила освобождение от админсбора при нотариальных действиях

Нотариальная палата Украины подала предложения в законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс относительно функционирования электронной системы в сфере строительства.

Нотариальная палата Украины в лице Первого вице-президента НПУ Елены Кирилюк присоединилась к заседанию Правительственного комитета по восстановлению Украины, развитию общин, территорий и инфраструктуры, реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, обсуждался законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о функционировании градостроительного кадастра на государственном уровне, в частности, Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Нотариальная палата Украины предложила изменения в законопроект по работе электронной системы в сфере строительства. В частности, она просит ввести перечень льготных категорий граждан, для которых при совершении нотариальных действий не будет взиматься административный сбор (в том числе ВПЛ, люди с инвалидностью, участники боевых действий, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и другие).

Также предлагается четко определить список данных, за проверку которых в системе взимается сбор, и не расширять его. В то же время, проверка отдельной информации (например, техпаспортов или адресов) без формирования выписки должна остаться бесплатной.

