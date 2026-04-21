Уряд перебудував систему контролю за домашнім насильством: до моніторингу залучили більше органів

Кабмін включив владу, поліцію, суди і школи до моніторингу домашнього насильства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову №482, якою затверджено Порядок здійснення моніторингу стану виконання законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству, практики його застосування та підготовки щорічного звіту.

Документ запроваджує єдиний механізм оцінки ефективності державної політики у цій сфері та виконання відповідного законодавства всіма залученими суб’єктами.

Новий порядок охоплює значно ширший перелік суб’єктів, ніж раніше. До відповідальних зокрема включено центральні органи Нацсоцслужбу та Мінсоцполітики, місцеві органи влади від обласних адміністрацій до сільських рад, правоохоронні та судові органи (поліція, прокуратура, суди, уповноважені органи з питань пробації), спеціалізовані служби (центри «Барнахус», мобільні бригади, кризові кімнати, гарячі лінії), а також заклади освіти та охорони здоров’я.

Моніторинг здійснюється з метою визначення фактичного стану дотримання вимог законодавства, виявлення проблем у практиці його застосування та формування пропозицій щодо вдосконалення державної політики.

Постанова передбачає використання цифрових інструментів обміну даними. Зокрема, інформацію передаватимуть через систему «Трембіта», а автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ) інтегровано з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

Порядок передбачає внутрішній моніторинг: кожна служба самостійно аналізує власну діяльність, та зовнішній моніторинг на чотирьох рівнях:

громада (оцінка наявності кризових кімнат),

регіон (аналіз роботи суб’єктів на рівні області),

держава (глобальний зріз та моніторингові візити Нацсоцслужби),

міжнародному (виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема у межах співпраці з ООН та Радою Європи, включаючи механізм GREVIO).

Окремо закріплено право громадських організацій проводити власний моніторинг. Його результати враховуватимуть Мінсоцполітики та Нацсоцслужба при формуванні державної політики.

Щорічний звіт за результатами моніторингу оприлюднюватиметься до 1 квітня.

Він міститиме характеристику постраждалих та кривдників із розподілом за віком, статтю та місцем проживання, аналіз летальних випадків і самогубств, спричинених домашнім насильством, оцінку ефективності заборонних приписів та профілактичного обліку, а також ключові індикатори результативності, зокрема співвідношення осіб, що пройшли програму для кривдників, до кількості повторних правопорушень. Уся інформація у звіті буде узагальнена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.