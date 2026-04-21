Правительство перестроило систему контроля за домашним насилием: к мониторингу привлекли больше органов

14:41, 21 апреля 2026
Кабмин включил власть, полицию, суды и школы в мониторинг домашнего насилия.
Кабинет Министров принял постановление №482, которым утвержден Порядок осуществления мониторинга состояния выполнения законодательства о предотвращении и противодействии домашнему насилию, практики его применения и подготовки ежегодного отчета.

Документ вводит единый механизм оценки эффективности государственной политики в этой сфере и выполнения соответствующего законодательства всеми привлеченными субъектами.

Новый порядок охватывает значительно более широкий перечень субъектов, чем ранее. К ответственным, в частности, отнесены центральные органы — Нацсоцслужба и Минсоцполитики, местные органы власти от областных администраций до сельских советов, правоохранительные и судебные органы (полиция, прокуратура, суды, уполномоченные органы по вопросам пробации), специализированные службы (центры «Барнахус», мобильные бригады, кризисные комнаты, горячие линии), а также учреждения образования и здравоохранения.

Мониторинг осуществляется с целью определения фактического состояния соблюдения требований законодательства, выявления проблем в практике его применения и формирования предложений по совершенствованию государственной политики.

Постановление предусматривает использование цифровых инструментов обмена данными. В частности, информацию будут передавать через систему «Трембита», а автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ) интегрирован с Единой информационной системой социальной сферы.

Порядок предусматривает внутренний мониторинг: каждая служба самостоятельно анализирует собственную деятельность, и внешний мониторинг на четырех уровнях:

  • громада (оценка наличия кризисных комнат),
  • регион (анализ работы субъектов на уровне области),
  • государство (глобальный срез и мониторинговые визиты Нацсоцслужбы),
  • международный (выполнение международных обязательств Украины, в частности в рамках сотрудничества с ООН и Советом Европы, включая механизм GREVIO).

Отдельно закреплено право общественных организаций проводить собственный мониторинг. Его результаты будут учитываться Минсоцполитики и Нацсоцслужбой при формировании государственной политики.

Ежегодный отчет по результатам мониторинга будет публиковаться до 1 апреля.

Он будет содержать характеристику пострадавших и правонарушителей с распределением по возрасту, полу и месту проживания, анализ летальных случаев и самоубийств, вызванных домашним насилием, оценку эффективности запретительных предписаний и профилактического учета, а также ключевые показатели результативности, в частности соотношение лиц, прошедших программу для правонарушителей, к количеству повторных правонарушений. Вся информация в отчете будет обобщена.

