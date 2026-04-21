На Полтавщині чоловіка постав перед судом за публікацію місць перебування ТЦК

Чоловік упродовж 2025 року систематично публікував у відкритій Viber-спільноті повідомлення про місця перебування мобільних груп ТЦК та поліції

Полтавський районний суд Полтавської області виніс вирок мешканцю Полтавського району, якого визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил під час воєнного стану. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

За даними суду, чоловік упродовж 2025 року систематично публікував у відкритій Viber-спільноті повідомлення про місця перебування мобільних груп ТЦК та поліції. Йдеться про локації та пересування військовослужбовців, які здійснювали мобілізаційні заходи на території села Ковалівка Полтавського району.

Слідство встановило, що такі дії дозволяли військовозобов’язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК, що фактично знижувало ефективність мобілізації. Обвинувачений діяв умисно та неодноразово, використовуючи власний мобільний телефон і акаунт у месенджері.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, уклав угоду з прокурором і висловив каяття. Також врахували, що він раніше не судимий та має на утриманні неповнолітню дитину.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. На цей час він зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації та не виїжджати за кордон без дозволу.

Крім того, суд ухвалив конфіскувати мобільний телефон Samsung Galaxy A56 5G, який використовувався для вчинення правопорушення.

