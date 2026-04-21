В Полтавской области мужчина предстал перед судом за публикацию мест пребывания ТЦК

15:17, 21 апреля 2026
Полтавский районный суд Полтавской области вынес приговор жителю Полтавского района, которого признали виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил в условиях военного положения. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

По данным суда, мужчина в течение 2025 года систематически публиковал в открытом Viber-сообществе сообщения о местах пребывания мобильных групп ТЦК и полиции. Речь идет о локациях и перемещениях военнослужащих, которые осуществляли мобилизационные мероприятия на территории села Ковалевка Полтавского района.

Следствие установило, что такие действия позволяли военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК, что фактически снижало эффективность мобилизации. Обвиняемый действовал умышленно и неоднократно, используя собственный мобильный телефон и аккаунт в мессенджере.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

В суде обвиняемый полностью признал вину, заключил соглашение с прокурором и выразил раскаяние. Также учли, что он ранее не судим и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Суд назначил ему 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. На это время он обязан периодически являться в орган пробации и не выезжать за границу без разрешения.

Кроме того, суд постановил конфисковать мобильный телефон Samsung Galaxy A56 5G, который использовался для совершения правонарушения.

Лента новостей

