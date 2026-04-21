Депутати ініціюють створення Ради підтримки мікро- та малого бізнесу: функції та цілі

14:59, 21 квітня 2026
Ініціатива передбачає налагодження постійного діалогу між підприємцями, урядом і парламентом, а також залучення бізнесу до формування економічної політики.
70 народних депутатів України з різних фракцій та депутатських груп звернулися до прем’єр-міністерки України з пропозицією створити консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України — Раду з питань підтримки та розвитку мікро- і малого бізнесу.

Ініціатива передбачає створення постійного майданчика для взаємодії між представниками бізнесу, уряду та парламенту.

У Комітеті з питань економічного розвитку зазначають, що така Рада може сприяти посиленню представництва мікро- та малого бізнесу на державному рівні, а також підвищенню якості рішень у сфері економічної політики. Очікується, що це матиме позитивний вплив на розвиток підприємництва, зайнятість населення та адаптацію бізнесу до європейських стандартів.

Ініціатор звернення Ігор Марчук повідомив, що наразі мікро- та малий бізнес обмежено представлений у консультативних органах виконавчої влади, що ускладнює системну комунікацію та врахування інтересів підприємців під час формування державної політики.

Передбачається, що Рада зможе сприяти налагодженню комунікації між державою та бізнесом, залученню підприємців до розробки економічної політики, підготовці рішень для розвитку підприємництва, а також опрацюванню змін до спрощеної системи оподаткування з урахуванням стандартів ЄС.

Очікується, що така форма взаємодії сприятиме ухваленню більш збалансованих рішень у сфері підтримки бізнесу.

За словами Ігоря Марчука, мікро- та малий бізнес є важливою складовою економіки країни: понад 2 мільйони суб’єктів малого та середнього підприємництва забезпечують значну частину робочих місць і формують істотну частку валового внутрішнього продукту.

Створення Ради розглядається як один із кроків до вдосконалення взаємодії між державою та бізнесом із урахуванням позицій усіх учасників економічного процесу.

Верховна Рада України бізнес депутат Кабінет Міністрів України

