Депутаты инициируют создание Совета поддержки микро- и малого бизнеса: функции и цели

Инициатива предусматривает налаживание постоянного диалога между предпринимателями, правительством и парламентом, а также вовлечение бизнеса в формирование экономической политики.

70 народных депутатов Украины из разных фракций и депутатских групп обратились к премьер-министру Украины с предложением создать консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров Украины — Совет по вопросам поддержки и развития микро- и малого бизнеса.

Инициатива предусматривает создание постоянной площадки для взаимодействия между представителями бизнеса, правительства и парламента.

В Комитете по вопросам экономического развития отмечают, что такой Совет может способствовать усилению представительства микро- и малого бизнеса на государственном уровне, а также повышению качества решений в сфере экономической политики. Ожидается, что это окажет положительное влияние на развитие предпринимательства, занятость населения и адаптацию бизнеса к европейским стандартам.

Инициатор обращения Игорь Марчук сообщил, что в настоящее время микро- и малый бизнес ограниченно представлен в консультативных органах исполнительной власти, что затрудняет системную коммуникацию и учет интересов предпринимателей при формировании государственной политики.

Предполагается, что Совет сможет способствовать налаживанию коммуникации между государством и бизнесом, привлечению предпринимателей к разработке экономической политики, подготовке решений для развития предпринимательства, а также проработке изменений в упрощенной системе налогообложения с учетом стандартов ЕС.

Ожидается, что такой формат взаимодействия будет способствовать принятию более сбалансированных решений в сфере поддержки бизнеса.

По словам Игоря Марчука, микро- и малый бизнес является важной составляющей экономики страны: более 2 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивают значительную часть рабочих мест и формируют существенную долю валового внутреннего продукта.

Создание Совета рассматривается как один из шагов к совершенствованию взаимодействия между государством и бизнесом с учетом позиций всех участников экономического процесса.

